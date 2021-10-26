Погода в Украине продолжит портиться, а температура неумолимо ползти вниз: ночью, 26 октября, практически во всех областях ожидается резкое похолодание и заморозки.
Как пишет Politeka.net, в Укргидрометцентре расстроили украинцев свежим прогнозом. Несмотря на солнечные дни, температура во всех регионах сильно упадет. Ночью ожидаются морозы вплоть до -7 градусов.
Сильнее всего похолодает в восточных областях. Днем там прогнозируют 9-12 градусов, а ночью температура опустится до -4..-7 градусов.
В центральных регионах тоже ожидается 9-11 градусов и ночные заморозки до -4. Будут заморозки и на Западе, но днем там будет немного теплее – столбики термометра прогреются до 10-14 градусов. Похожий температурный режим ожидается и в южных регионах.
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Стоит отметить, что в ближайшие дни в Украине будет так же холодно, и только к концу недели немного потеплеет, а ночью вернется плюсовая температура. К началу ноября погода немного улучшится, и у украинцев появится шанс насладиться золотой осенью.
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