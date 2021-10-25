Про теплі дні можна забути

Погода в Україні продовжить змінюватися напередодні останнього місяця осені: вже з понеділка температури почнуть опускатися все нижче, а частина областей чекають нічні заморозки.

Як пише Politeka.net, відповідний прогноз представили синоптики Укргідрометцентру. За їхніми даними, 25 жовтня по всій території країни буде хмарно з проясненнями, але без опадів. Сильних холодів поки не очікується, проте стовпчики термометрів почнуть опускатися все нижче, а місцями очікуються заморозки.

Так, у північних областях вночі температура опуститься до -3...0 градусів, а вдень повітря прогріється до +7...+9.

На заході вночі стовпчики термометрів покажуть від -3 до 0 градусів, а вдень – від +8 до +13.

У центральних областях нічні температури коливатимуться від -3 до +4 градусів, а денні – від +7 до +10.

На сході вночі очікується від +1 до +4 градусів, а вдень – від +8 до + 10.

На півдні нічні температури досягнуть + 2 ... +5 градусів, а денні – від +8 до +11 градусів.

Синоптики розповіли, що найближчими днями тенденція до похолодання збережеться. Так, вже у вівторок і середу в східних і Чернівецькій областях вночі очікуються заморозки зі зниженням температури до -7 градусів.

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