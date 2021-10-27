У Києві різко збільшилася кількість охочих вакцинуватися. Тепер біля центрів вакцинації стоять великі черги.

Про це повідомляє OBOZREVATEL .

На сьогодні у столиці відкрито 56 пунктів, де можна зробити щеплення проти коронавірусної інфекції. Вакцинуватися можна, записавшись на сайті HELSI або в порядку живої черги.

У кожному з пунктів у наявності три вакцини: Pfizer, AstraZeneca та CoronaVac. Охочі самостійно обирають, якою вакциною щепитися.

Наприклад, у пункті вакцинації, що знаходиться супермаркеті Auchan на проспекті Бандери вдень було близько 50 осіб, що бажали зробити щеплення. При чому лише двадцять з них попередньо записалися на вакцинацію. Крім того, усі присутні дотримувалися карантинного режиму та перебували у масках.

Ще один пункт вакцинації. що відкритий на третьому поверсі ТЦ "Епіцентр" (проспект Бандери), знайти достатньо легко, завдяки помітній розмітці. Але удень тут було помічено лише двоє осіб, бажаючих вакцинуватися.

Біля пункту вакцинації, що відкрито у ТРЦ "Блокбастер", удень 26 жовтня стояла черга з близько 30 осіб. І хоча само щеплення робилося достатньо швидко, між людьми, що прийшли за записом постійно виникали сварки с тими, хто стояв у "живій" черзі.

У ТЦ "Sport Plaza" біля пункту вакцинації було помічено найбільшу кількість охочих зробити щеплення. Так, 26 жовтня щеплення зробили 100 осіб. При чому протягом роботи пункту постійно спостерігалося дві черги ті, хто прийшов за записом, і ті, хто вирішив щепитися спонтанно.

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