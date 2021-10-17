У Міністерстві охорони здоров'я вже готують документи і проходять інші етапи підготовки, які дозволять почати вакцинацію від коронавірусу підлітків старше 14 років.

Як передає Politeka.net, пояснення про вакцинацію підлітків дав начальник ГУ Держслужби з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів у Києві Олег Рубан в ефірі «Україна 24».

За його словами, рішення про старт вакцинації для підлітків буде прийматися виключно Міністерством охорони здоров'я. На даний момент у відомстві розробили план з вакцинації дітей старше 14 років, і займаються активною підготовкою до старту імунізації, включаючи підготовку відповідних документів.

Рубан зазначив, що станом на 17 жовтня, в Україні є документи, які дозволяють вакцинувати осіб старше 14 років.

"Триває період оформлення документів - саме цей контингент необхідно вже сьогодні вакцинувати", - зазначив Рубан, підкресливши, що імунізація підлітків почнеться трохи пізніше.

За даними МОЗ, 7-10% із загальної кількості хворих коронавірусом - це діти.

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