В Киеве резко увеличилось количество желающих вакцинироваться. Теперь возле центров вакцинации стоят большие очереди.

Об этом сообщает OBOZREVATEL .

На сегодня в столице открыто 56 пунктов, где можно сделать прививку против коронавирусной инфекции. Вакцинироваться можно, записавшись на сайте HELSI или в порядке живой очереди.

В каждом из пунктов в наличии три вакцины: Pfizer, AstraZeneca и CoronaVac. Желающие самостоятельно выбирают, какой вакциной прививаться.

Например, в пункте вакцинации, что находится супермаркете Auchan на проспекте Бандеры днем было около 50 человек, желающих сделать прививку. Причем лишь двадцать из них предварительно записались на вакцинацию. Кроме того, все присутствующие соблюдали карантинный режим и находились в масках.

Еще один пункт вакцинации. что открыт на третьем этаже ТЦ "Эпицентр" (проспект Бандеры), найти достаточно легко, благодаря заметной разметке. Но днем здесь было замечено лишь два человека, желающих вакцинироваться.

Возле пункта вакцинации, который открыт в ТРЦ "Блокбастер", днем 26 октября стояла очередь из около 30 человек. И хотя само прививки делалось достаточно быстро, между людьми, что пришли по записи постоянно возникали ссоры с теми, кто стоял в "живой" очереди.

В ТЦ "Sport Plaza " возле пункта вакцинации было замечено наибольшее количество желающих сделать прививку. Так, 26 октября прививки сделали 100 человек. Причем в течение работы пункта постоянно наблюдалось две очереди те, кто пришел за записью, и те, кто решил прививаться спонтанно.

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