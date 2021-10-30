На які гроші можна розраховувати

На сьогоднішній день в Україні мінімальна пенсія становить 1 854 грн, проте в 2022 році розмір виплат буде змінено - хто і на які гроші може розраховувати.

Так, в наступному, 2022 році, в Україні відбудеться підвищення пенсій для різних категорій населення – воно буде проходити в 12 етапів. Про це виданню The Page розповіла Міністр соціальної політики Марина Лазебна.

За словами Лазебної, з 1 березня буде проведена індексація пенсій, а в жовтні — планується вийти на нову мінімальну пенсійну гарантію. Це означає, що пенсіонери старше 70 років, які мають страховий стаж не менше 35 років (чоловіки) або 30 (жінки), отримуватимуть не менше 3 000 грн.

Крім того, з 1 січня 2022 року середня пенсія в Україні буде збільшена до 4 000 грн.

Також наступного року жінкам, які народилися в 1962 році, почнуть нараховувати пенсії по досягненню ними нового пенсійного віку. Для цієї категорії ввели підвищувальний коефіцієнт 9%.

А в січні буде зроблено перерахунок для ліквідаторів ЧАЕС з інвалідністю. Продовжиться підвищення пенсій для 65-річних у зв'язку із зростанням мінімальної зарплати.

Нагадаємо, Кабмін змінив бюджет ПФУ: що буде з виплатами.

Як повідомляла Politeka, пенсійний стаж в Україні почнуть рахувати по-новому.

Також Politeka писала, скільки пенсіонери отримуватимуть з 1 грудня 2021.