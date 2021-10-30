На сегодняшний день в Украине минимальная пенсия составляет 1 854 грн, однако в 2022 году размер выплат будет изменен - кто и на какие деньги может рассчитывать.

Так, в следующем, 2022 году, в Украине произойдёт повышение пенсий для разных категорий населения – оно будет проходить в 12 этапов. Об этом изданию The Page рассказала министр социальной политики Марина Лазебная.

По словам Лазебной, с 1 марта будет проведена индексация пенсий, а в октябре — планируется выйти на новую минимальную пенсионную гарантию. Это означает, что пенсионеры старше 70 лет, имеющие страховой стаж не менее 35 лет (мужчины) или 30 (женщины), будут получать не менее 3 000 грн.

Кроме того, с 1 января 2022 года средняя пенсия в Украине будет увеличена до 4 000 грн.

Также в следующем году женщинам, родившимся в 1962 году, начнут начислять пенсии по достижению ими нового пенсионного возраста. Для этой категории ввели повышающий коэффициент 9%.

А в январе будет сделан перерасчет для ликвидаторов ЧАЭС с инвалидностью. Продолжится повышение пенсий для 65-летних в связи с ростом минимальной зарплаты.

Напомним, Кабмин изменил бюджет ПФУ: что будет с выплатами.

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