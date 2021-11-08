Завдяки вакцинації в нашій країні вдалося врятувати життя як мінімум 5,5 тисяч українців.

Такі дані озвучив під час брифінгу Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Проте на відміну від України, в країнах Європи, де рівень вакцинації становить понад 50%, смертність від коронавірусної інфекції та ускладнень після неї знизилася у 8-10 разів.

Сьогодні, на думку Віктора Ляшка, однією з суттєвим проблем, що стають на заваді вакцинації є підміна понять. Адже антивакцинатори постійно говорять, що високі показники смертності у нашій країні через неефективність вакцин.

"Ці люди підміняють поняття порівнюючи незрівнянне. Вони не зважають на природні процеси розвитку епідемії, навіть просто гоноруючи їх. Часто в їх доводах звучать цифри, що вирвані з контексту. Таким чином вони вдаються до маніпуляцій на кшталт, через те що вакцини не дієві, в Україні висока смертність", - зазначив Віктор, Ляшко.

В той самий час міністр охорони здоров'я навів приклад Великої Британії, де рівень смертності при такій же кількості захворівших, після вакцинації 67% населення зменшився у 10 разів. А у Бельгії де фіксується збільшення у три рази кількість нових випадків захворюваності на ковід, рівень смертності найнижчий серед країн Європи. І це теж завдяки високому рівню вакцинації.

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