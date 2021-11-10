До Землі наближається астероїд "Орфей" (Orpheus). Він летить до нашої планети на великій швидкості.

Про це пише РБК-Україна.

Астрономи припускають що розміри цього астероїда коливаються десь в межах від 383 до 855 метрів. По розрахунках вчених астероїд "Орфей" має наблизитись до Землі на мінімальну відстань 21 листопада о 21:20 за київським часом.

Астероїд "Орфей" було відкрито 24 квітня 1982 року. За 486 земних днів він робить один оборот навколо Сонця.

Зараз астероїд летить зі швидкістю близько 8 кілометрів на секунду, а близькість до нашої планети буде понад п'яти мільйонів кілометрів. Вчені відносять його до потенційно небезпечних об'єктів.

У 1992 році вчені планували прикріпити до нього один з космічних апаратів NEAR Shoemaker. Тоді б "Орфей" став першим астероїдом зі штучним супутником. Проте від цієї ідеї відмовилися, через незначні розміри небесного тіла.

До потенційно небезпечних за класифікацією NASA відносять усі астероїди, що мають діаметр завбільшки 140 метрів та наближаються до нашої планети на відстань меншу за 7,5 мільйонів кілометрів.

Наступна зустрів астероїда "Орфей" та Землі відбудеться 19 листопада 2025 року.

Нагадаємо, що до Землі наближається величезний астероїд.

Як повідомляла Politeka, NASA попередило про наближення до землі астероїда діаметром від 88 до 200 м.

Також Politeka писала, що NASA підготували перший звіт щодо погодних умов у марсіанському кратері Езеро.