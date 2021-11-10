Так можно и без клиентов совсем остаться

В отделении ПриватБанка кассир отказался принимать доллары у клиента для проведения SWIFT-платежа, объясняя неудовлетворительным состоянием купюр.

При этом объяснить свое решение с помощью нормативных документов кассир не смог. Ситуацию описал клиент под ником alexeyb1979 на сайте Минфина.

Клиент рассказал, что на его купюрах были штампы, надписи и пятна. Однако, по его словам, их размер был далек до максимального, определенного в письме НБУ от 27.01.2021 г. "Об осуществлении валютно-обменных операций с изношенными и поврежденными банкнотами иностранных валют". Площадь надписи, цифры не превышали 20 квадратных мм - потому причина отказа кажется странной.

Кассир ПриватБанка не смог объяснить, на основании какого документа отказался принимать его банкноты. Вместо этого он предложил "взять их на экспертизу продолжительностью до полугода". Как результат платеж он не провел.

Получить информацию о критериях износа денег клиент не смог и в колл-центре ПриватБанка.

"Самое разумное что смог посоветовать оператор, это пополнить этими же купюрами карточку и потом из нее совершить платеж", – рассказал он.

Однако, интересно, что в другом отделении банка эти доллары приняли.

Напомним, ПриватБанк перестанет работать: украинцев предупредили.

Как сообщала Politeka, на клиента "повесили" кредит в ПриватБанке.

Также Politeka писала, что ПриватБанк объявил о новых ограничениях, что изменится.