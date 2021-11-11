На Україну насувається справжня зима з різким похолоданням і нічними заморозками: при цьому погода буде сонячною і без опадів, що трохи поліпшить ситуацію.

Як пише Politeka.net, вже в четвер, 11 листопада, в Україну нагрянуть нічні заморозки. Погода різко зіпсується, а в окремих регіонах похолодає до -8. Вдень буде сонячно, але прохолодно.

У західних областях буде найтепліше. У Львівській області вдень очікується 10-12 градусів. В середньому по регіону температура досягне 8-11 градусів. Незважаючи на це, вночі в західних областях очікуються заморозки до -3..-5 градусів.

У Центрі похолодає до 5-8 градусів. Ночі будуть особливо холодними-до -3..-5 градусів.

На Півдні температура різко опуститься до 6-10 градусів. Вночі очікується невеликий мінус - до -2 градусів.

Найхолодніше буде в східних областях. Вдень там очікується близько 2-5 градусів, а вночі температура опуститься до -6..-8 градусів.

Зазначимо, що морози затримаються в Україні на кілька днів, після чого погода трохи налагодиться.

Раніше синоптики заявляли, що зима в Україні буде теплішою за попередні зими. Очікується, що як мінімум половину сезону переважатиме аномальна для зими температура. При цьому без морозів не обійдеться. Особливо якщо в Україну нагрянуть потоки арктичного холоду.

Нагадаємо, що атмосферний фронт різко змінить погоду в південних областях.

Ще Politeka писала, що морози до -12 вдарять по Україні, коли чекати негоди.

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