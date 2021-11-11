На Украину надвигается настоящая зима с резким похолоданием и ночными заморозками: при этом погода будет солнечной и без осадков, что немного улучшит ситуацию.

Как пишет Politeka.net, уже в четверг, 11 ноября, в Украину нагрянут ночные заморозки. Погода резко испортится, а в отдельных регионах похолодает до -8. Днем будет солнечно, но прохладно.

В западных областях будет теплее всего. Во Львовской области днем ожидается 10-12 градусов. В среднем по региону температура достигнет 8-11 градусов. Несмотря на это, ночью в западных областях ожидаются заморозки до -3..-5 градусов.

В Центре похолодает до 5-8 градусов. Ночи будут особенно холодными – до -3..-5 градусов.

На Юге температура резко опустится до 6-10 градусов. Ночью ожидается небольшой минус – до -2 градусов.

Холоднее всего будет в восточных областях. Днем там ожидается около 2-5 градусов, а ночью температура опустится до -6..-8 градусов.

Отметим, что морозы задержатся в Украине на несколько дней, после чего погода немного наладится.

Ранее синоптики заявляли, что зима в Украине будет теплее предыдущих зим. Ожидается, что, как минимум, половину сезона будет преобладать аномальная для зимы температура. При этом без морозов не обойдется. Особенно, если в Украину нагрянут потоки арктического холода.

Напомним, что атмосферный фронт резко изменит погоду в южных областях.

Еще Politeka писала, что морозы до -12 ударят по Украине, когда ждать непогоды.

Также Politeka сообщала, погода в Украине кардинально изменится, морозы нанесут удар.