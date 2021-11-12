В Україні вирішили врегулювати сферу дитячого харчування і привести її у відповідність європейським стандартам - порушникам загрожують нові штрафи.
Так, в країні змінюються норми для дитячого харчування, тепер контроль за якістю стане ще жорсткіше. Президент Володимир Зеленський підписав закон №1822-IX (законопроект № 4554) про приведення законодавства у сфері дитячого харчування у відповідність до вимог ЄС.
Документ посилює захист інтересів споживачів дитячого харчування. А крім того передбачає посилення відповідальності за порушення вимог законодавства.
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Зокрема, вводяться штрафи за пропозицію до реалізації або безпосередньо продаж дитячого харчування з порушенням вимог щодо змісту і кількості певних інгредієнтів. Нові штрафи становлять - від 102 до 150 тисяч гривень (17-25 мінімальних зарплат).
Зазначимо, раніше в силу вступив інший закон України, який обіцяє українцям чималі штрафи за порушення. Так, з 8 листопада в країні збільшуються штрафи за вигул собак без повідків і намордників (стосується тільки тих порід, які внесені до переліку "небезпечних").
Перший штраф складе від 170 до 340 гривень (стільки ж заплатять ті власники, які не прибирають за своїми вихованцями під час прогулянки). За повторне порушення загрожує штраф від 340 до 510 гривень.
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