В Украине решили урегулировать сферу детского питания и привести ее в соответствие европейским стандартам - нарушителям грозят новые штрафы.

Так, в стране меняются нормы для детского питания, теперь контроль за качеством станет еще жестче. Президент Владимир Зеленский подписал закон №1822-IX (законопроект №4554) о приведении законодательства в сфере детского питания в соответствие с требованиями ЕС.

Документ усиливает защиту интересов потребителей детского питания. А кроме того предусматривает ужесточение ответственности за нарушения требований законодательства.

В частности, вводятся штрафы за предложение к реализации или непосредственно продажу детского питания с нарушением требований касательно содержания и количества определенных ингридиентов. Новые штрафы составляют - от 102 до 150 тысяч гривен (17-25 минимальных зарплат).

Отметим, ранее в силу вступил другой закон Украины, который обещает украинцам немалые штрафы за нарушения. Так, с 8 ноября в стране увеличиваются штрафы за выгул собак без поводков и намордников (касается только тех пород, которые внесены в перечень "опасных").

Первый штраф составит от 170 до 340 гривен (столько же заплатят те владельцы, которые не убирают за своими питомцами во время прогулки). За повторное нарушение гроиз штраф от 340 до 510 гривен.

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