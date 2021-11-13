Відомий грузинський співак і актор Вахтанг Кікабідзе висловив думку про українських артистів, які гастролюють по Росії, незважаючи на її агресію.
83-річний артист висловився про українських колег, які працюють в Росії. За його словами, українські виконавці не повинні їздити в країну-агресор. Про це Вахтанг Кікабідзе заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", пише Politeka.net.
Грузинський актор повідомив, що в українських виконавців повинна бути робота на Батьківщині, і її потрібно вимагати у свого уряду.
Співак зазначив, що подібна картина спостерігається і в Грузії. На думку артиста, не можна співати і танцювати у тих, хто твій народ "б'є".
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Вахтанг Кікабідзе повідомив, що в його оточенні немає артистів, які їздять на гастролі в Росію.
Актор повідомив, що зарікся їздити в Росію ще в 2008 році після російсько-грузинської війни, але і зараз він отримує сотні запрошень звідти з проханнями виступити.
Зазначимо, Вахтанг Кікабідзе також не їздить з концертами на окуповані території Донбасу.
"Вони під виглядом концертів хотіли, щоб я тільки приїхав до них, а потім вони б мене розстріляли. Я ж не визнаю цю ситуацію, ці нібито республіки. Вони б мене заарештували", - заявив артист.
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