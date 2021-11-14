Вже у понеділок, 15 листопада, на Землю обрушиться магнітна буря середньої інтенсивності, яка може відобразитися на здоров'ї метеозалежних людей.

Як пише Politeka.net, фахівці прогнозують, що перша помірна магнітна буря атакує українців у понеділок. Її потужність досягне 4 балів за шкалою КР. Незважаючи на те, що хвилі будуть середньої інтенсивності, явище може відобразитися на українцях, які залежні від погоди. Відомо, що буря накриє Землю близько 6 ранку, і вже до обіду послабить хватку.

Відзначається, що магнітні бурі часто призводять до погіршення загального стану. У цей день може розболітися голова і знизитися апетит. Крім цього, в такі дні часто спостерігається сонливість і апатія. Не виключається також підвищена емоційність або агресія. Особливо небезпечно в такі дні людям із захворюваннями серцево-судинної системи.

Щоб пережити цей день, фахівці радять виспатися і прийняти контрастний душ. Увечері, щоб поліпшити самопочуття, можна прийняти ванну. Не варто навантажувати організм, пити алкоголь і їсти важку їжу.

Додамо, що наступна магнітна буря обрушиться на Україну 28-30 листопада.

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