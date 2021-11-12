До чого готуватися українцям

Заморозки ненадовго відступлять, давши українцям ще один шанс насолодитися комфортною температурою і яскравою сонячною погодою без опадів.

Як пише Politeka.net, в Укргідрометцентрі порадували українців свіжим прогнозом. У п'ятницю, 12 листопада, нічні заморозки відступлять. Лише в окремих регіонах вночі очікується -1..-3 градуси. В інших областях прогнозують 0 градусів.

Вдень буде сонячно, за рахунок чого невисока температура буде відчуватися комфортніше. Найтепліше буде в південних регіонах. Там стовпчики термометра прогріються до 10-13 градусів.

У центрі очікується 7-10 градусів, а вночі температура не повинна опуститися нижче -1 градуса.

У західних областях у п'ятницю буде 9-11 градусів, але на північному заході температура спаде до 6-9 градусів.

Найхолодніше буде в східних регіонах, де температура не підніметься вище 6-8 градусів. Вночі в регіоні очікуються невеликі заморозки - до -3 градусів.

Зазначимо, що зима, за прогнозами синоптиків, буде порівняно теплою. Очікується, що більше половини сезону температура буде вище, ніж належить.

Нагадаємо, що синоптики пообіцяли українцям аномальну зиму:"арктичний холод".

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