Ситуація із захворюваністю коронавірусом в Україні змінилася, так з 18 листопада «червона» зона буде розширена і захопить ще й Вінницьку область.

Таке рішення прийняла Державна комісія з надзвичайних ситуацій, передавати міністр уряду Олег Немчинов.

Станом на 15 листопада у Вінницькій області заповнені 60,8% ліжок з киснем. Рівень госпіталізацій становить понад 83 випадків на 100 тисяч населення (цільовий показник — 60 випадків).

З початку пандемії у Вінницькій області було виявлено 94 366 випадків зараження коронавірусом. 78 274 людини видужали, а 2 372 померли від ускладнень захворювання.

За минулу добу, 14 листопада, в регіоні виявили 608 випадків коронавірусу, одужали лише 127 осіб.

Таким чином "червоними" в Україні будуть вже 19 областей.

Умовою роботи ТРЦ, ринків, закладів громадського харчування, спортзалів, басейнів, кінотеатрів, музеїв, а також інших культурних і розважальних закладів в «червоній» є вакцинація персоналу і відвідувачів.

Відзначимо, що незважаючи на ситуацію у Вінницькій області, по дані прем'єра Дениса Шмигаля, в Україні другий тиждень поспіль спостерігається стабілізація ситуації із захворюваністю COVID - 19 і зниження основних негативних показників. А Луганська і Херсонська області можуть бути навіть переведені в" жовту " зону карантину, якщо збережеться позитивна динаміка.

15 Листопада прем'єр зазначив, що за минулий тиждень виявлено 139,9 тис.нових випадків, а тижнем раніше – 152 тис. зараз зайнято 50 тис. 962 ліжко-місця, тоді як минулого тижня цей показник становив 51 тис. 700. За минулий тиждень госпіталізували 30 тис. осіб порівняно з 34 тис. минулого тижня. За словами Шмигаля, в Україні вже досягнуто плато захворюваності і почався рух до стабілізації ситуації.

Також в Україні зберігаються високі темпи вакцинації - за минулий тиждень зроблено понад 1,6 млн щеплень.

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