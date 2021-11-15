Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине изменилась, так с 18 ноября «красная» зона будет расширена и захватит еще и Винницкую область.

Такое решение приняла Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям, сообщил министр правительства Олег Немчинов.

По состоянию на 15 ноября в Винницкой области заполнены 60,8% коек с кислородом. Уровень госпитализаций составляет более 83 случаев на 100 тысяч населения (целевой показатель — 60 случаев).

С начала пандемии в Винницкой области было выявлено 94 366 случаев заражения коронавирусом. 78 274 человека поправились, а 2 372 умерли от осложнений заболевания.

За минувшие сутки, 14 ноября, в регионе обнаружили 608 случаев коронавируса, выздоровели лишь 127 человек.

Таким образом «красными» в Украине будут уже 19 областей.

Условием работы ТРЦ, рынков, общепитов, спортзалов, бассейнов, кинотеатров, музеев, а также других культурных и развлекательных заведений в «красной» является вакцинация персонала и посетителей.

Отметим, что несмотря на ситуацию в Винницкой области, по данным премьера Дениса Шмыгаля, в Украине вторую неделю подряд наблюдается стабилизация ситуации с заболеваемостью COVID-19 и снижение основных отрицательных показателей. А Луганская и Херсонская области могут быть даже переведены в "желтую" зону карантина, если сохранится положительная динамика.

15 ноября премьер отметил, что за прошедшую неделю выявлено 139,9 тыс. новых случаев, а неделей ранее – 152 тыс. Сейчас занято 50 тыс. 962 койко-места, тогда как на прошлой неделе этот показатель составлял 51 тыс. 700. За прошедшую неделю госпитализировали 30 тыс. человек по сравнению с 34 тыс. на прошлой неделе. По словам Шмыгаля, в Украине уже достигнуто плато заболеваемости и началось движение к стабилизации ситуации.

Также в Украине сохраняются высокие темпы вакцинации – за прошлую неделю сделано более 1,6 млн прививок.

Напомним, новогодние праздники в "красной зоне", в Минздраве сделали заявление.

Как сообщала Politeka, новые COVID-сертификаты вводят в Украине, в Минздраве раскрыли подробности.

Также Politeka писала, что число жертв вируса перевалило за 75 тысяч в Украине.