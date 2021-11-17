Погода в Україні продовжить погіршуватися, всіма силами наближаючи зиму - температура сильно впаде, а нічні заморозки засмутять жителів окремих регіонів.

Як повідомляє Politeka.net, в Укргідрометцентрі опублікували прогноз погоди на середу, 17 листопада. У всіх регіонах очікуються нічні заморозки, а в деяких областях температура впаде до -8 градусів. При цьому вдень в деяких регіонах все ще буде досить комфортна температура.

Так, на Заході в середу очікується 6-8 градусів. Винятком буде Тернопільська область, де температура опуститься до 3-5 градусів. Вночі у всіх західних областях похолодає до -1..-4 градусів.

У Центрі буде холодніше. Вдень стовпчики термометра показуватимуть 2-5 градусів, а вночі похолодає до -4..-6 градусів. Найхолодніше буде в східних областях. Там температура не підніметься вище 3-5 градусів. Вночі на Сході очікуються морози до -5..-8 градусів.

На півдні очікується відносно комфортна температура для наступаючої зими. Вдень буде 4-7 градусів, а вночі -2..-4.

Попри те, що на території України в середу не буде опадів, вдень може спостерігатися туман. Це пов'язано з різкими перепадами температури.

Додамо, що у 2002 році 17 листопада була зафіксована найвища температура - майже 17 градусів.

Зазначимо, що зима в Україні буде м'якшою і теплішою, ніж минулого року. Синоптики зазначають, що українцям не варто чекати на сильні снігопади. Однак без морозів не обійдеться. Очікується, що погода взимку буде дуже мінлива. Сильні морози змінюватимуться відлигою, і навпаки. Кліматична зима прийде до України вже у листопаді.

У грудні на українців чекають крижані дощі, а от до Нового року може сильно потепліти.

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