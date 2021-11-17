Погода в Украине продолжит ухудшаться, всеми силами приближая зиму – температура сильно упадет, а ночные заморозки расстроят жителей отдельных регионов.
Как сообщает Politeka.net, в Укргидрометцентре опубликовали прогноз погоды на среду, 17 ноября. Во всех регионах ожидаются ночные заморозки, а в некоторых областях температура упадет до -8 градусов. При этом днем в некоторых регионах все еще будет достаточно комфортная температура.
Так, на Западе в среду будет 6-8 градусов. Исключением станет Тернопольская область, где температура опустится до 3-5 градусов. Ночью во всех западных областях похолодает до -1..-4 градусов.
В Центре будет холоднее. Днем столбики термометра будут показывать 2-5 градусов, а ночью - до -4..-6 градусов. Холоднее всего будет в восточных областях. Там температура не поднимется выше 3-5. Ночью на Востоке ожидаются морозы до -5..-8 градусов.
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На Юге будет относительно комфортная температура для наступающей зимы. Днем будет 4-7 градусов, а ночью -2..-4.
Несмотря на то, что на территории Украины в среду будут отсутствовать осадки, днем может наблюдаться туман. Это связано с резкими перепадами температуры.
Добавим, что в 2002 году 17 ноября была зафиксирована самая высокая температура - почти 17 градусов.
Отметим, что зима в Украине будет более мягкой и теплой, чем в прошлом году. Украинцам не стоит ждать сильных снегопадов. Однако без морозов не обойдется. Ожидается, что погода зимой будет очень переменчивой. Сильные морозы будут сменяться оттепелью, и наоборот. Климатическая зима придет уже в ноябре.
В декабре украинцев ждут ледяные дожди, а вот к Новому году может сильно потеплеть.
Напомним, что в Украине неожиданно похолодает всего за одну ночь: какой будет температура.
Также Politeka писала, что скандинавский антициклон принесет в Украину снег.
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