Погода в Украине продолжит ухудшаться, всеми силами приближая зиму – температура сильно упадет, а ночные заморозки расстроят жителей отдельных регионов.

Как сообщает Politeka.net, в Укргидрометцентре опубликовали прогноз погоды на среду, 17 ноября. Во всех регионах ожидаются ночные заморозки, а в некоторых областях температура упадет до -8 градусов. При этом днем в некоторых регионах все еще будет достаточно комфортная температура.

Так, на Западе в среду будет 6-8 градусов. Исключением станет Тернопольская область, где температура опустится до 3-5 градусов. Ночью во всех западных областях похолодает до -1..-4 градусов.

В Центре будет холоднее. Днем столбики термометра будут показывать 2-5 градусов, а ночью - до -4..-6 градусов. Холоднее всего будет в восточных областях. Там температура не поднимется выше 3-5. Ночью на Востоке ожидаются морозы до -5..-8 градусов.

На Юге будет относительно комфортная температура для наступающей зимы. Днем будет 4-7 градусов, а ночью -2..-4.

Несмотря на то, что на территории Украины в среду будут отсутствовать осадки, днем может наблюдаться туман. Это связано с резкими перепадами температуры.

Добавим, что в 2002 году 17 ноября была зафиксирована самая высокая температура - почти 17 градусов.

Отметим, что зима в Украине будет более мягкой и теплой, чем в прошлом году. Украинцам не стоит ждать сильных снегопадов. Однако без морозов не обойдется. Ожидается, что погода зимой будет очень переменчивой. Сильные морозы будут сменяться оттепелью, и наоборот. Климатическая зима придет уже в ноябре.

В декабре украинцев ждут ледяные дожди, а вот к Новому году может сильно потеплеть.

Напомним, что в Украине неожиданно похолодает всего за одну ночь: какой будет температура.

Также Politeka писала, что скандинавский антициклон принесет в Украину снег.

А еще Politeka рассказывала, что суровый антициклон принесет резкое похолодание.