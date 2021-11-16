Зима вже зовсім близько і українці відчують це у вівторок, 16 листопада: всього за одну ніч температура в Україні різко впаде, а нічні заморозки погіршать ситуацію.

Як пише Politeka.net, в Укргідрометцентрі оновили прогноз, остаточно засмутивши українців. У вівторок погода різко зіпсується, а в окремих регіонах похолодає до -8 градусів.

Вже вдень українці відчують сильне похолодання в центральних і східних регіонах, де температура опуститься до 1-4 градусів. Вночі в цих областях очікуються серйозні заморозки - до -5..-8 градусів. Найхолодніше буде на крайньому сході.

У південних областях теж істотно похолодає. Вдень там очікується 3-6 градусів, а вночі температура опуститься до -2..-5 градусів. Схожий температурний режим очікується в західних областях. Вдень там буде 3-5 градусів, а вночі похолодає до 0-2 градусів.

Зазначимо, що похолодання не зачепить Закарпатську область, де вдень стовпчики термометра прогріються до 9-11 градусів.

Холодна погода протримається в Україні до п'ятниці, після чого в Україні очікуються дощі та мокрий сніг. Зазначимо, що негода вируватиме в країні кілька днів, після чого піде на спад. Загалом, за прогнозами синоптиків, зима в Україні буде аномально теплою. Очікується, що більшу частину зими переважатиме досить висока температура. При цьому синоптики не виключають коротких періодів із морозами та снігопадами.

Нагадаємо, що заморозки атакують українську область, погода продовжить псуватися.

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