В Україні вводяться нові штрафи, нарватися на які можна буде в аптеці: відповідний законопроект прийняла Верховна Рада.

У середу, 17 листопада, нардепи підтримали ідею введення штрафів за продаж ліків дітям. За відповідний законопроект проголосували 315 депутатів. Таким чином проект закону був прийнятий у другому читанні.

Згідно з документом, в Україні буде введена відповідальність за продаж і доставку лікарських препаратів малолітнім дітям (молодше 14 років). Покарання передбачається для осіб, які здійснюють роздрібну торгівлю ліками або їх доставку покупцям.

Розмір штрафу становитиме від 400 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто 6 800 гривень - 13 600 гривень).

У разі повторного порушення протягом року, штраф різко зросте і складе вже від 800 до 1 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто від 13 600 до 23 800 гривень).

Автори законопроекту стверджували, що зараз ліки часто продають без рецепта, тому їх неконтрольований продаж дітям може становити небезпеку в разі, якщо препарати будуть приймати не за призначенням.

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