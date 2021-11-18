Українці бурхливо відреагували на історію матері з Кривого Рогу, яка залишила своїх дев'ятьох дітей під будівлею місцевої міськради.

Жінка зізналася, що у неї не вистачає коштів, щоб забезпечити дітей всім необхідним, в тому числі і нормальним харчуванням. Про шокуючий вчинок криворіжанки повідомляє Телеграм-канал "свої".

Мати дев'ятьох дітей розійшлася з їх батьком, проте поки не оформила розлучення офіційно. Їй довелося перебратися з Кривого Рогу в селище Широке, і зараз вона не може оформити ніяких додаткових виплат через відсутність необхідних довідок. На тлі такої безвихідно ситуації жінка прийняла важке рішення.

Вона спробувала тимчасово віддати своїх дітей до притулку, але там не знайшлося місць. В результаті криворіжанка залишила їх під міськрадою. Звідти їх забрали соцслужби і передали в Центр реабілітації.

Українці не змогли стримати емоцій, обговорюючи цю ситуацію в соцмережах.

"Я не з чуток знаю, що таке двоє дітей і ти одна. Особливо страшно, коли діти хочуть їсти. Старша говорила молодшому тихенько: "Міша, не проси у мами їсти". Вона бачила який жах був на моєму обличчі. При цьому я працювала", "Шкода, що в нашій країні довели матір до того, що вона змушена була віддати дітей на піклування держави. Соромно", "хоч по чесному віддала. Ситуація могла бути гірше", "а чому все на маму? Де батько? Яка його точка зору на ці події?", "Тепер головне, щоб виросли гідними людьми. Мати не засуджую, може реально голодували", "а хіба залишити з матір'ю краще варіант? Мати доведена до відчаю! Їй що морити їх голодом? І адже не допоможуть а будуть поповнювати інтернат!",- пишуть люди.

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