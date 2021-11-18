Украинцы бурно отреагировали на историю матери из Кривого Рога, которая оставила своих девятерых детей под зданием местного горсовета.

Женщина призналась, что у нее не хватает средств, чтобы обеспечить детей всем необходимым, в том числе и нормальным питанием. О шокирующем поступке криворожанки сообщает Телеграм-канал «Свои».

Мать девятерых детей разошлась с их отцом, однако пока не оформила развод официально. Ей пришлось перебраться из Кривого Рога в поселок Широкое, и сейчас она не может оформить никаких дополнительных выплат из-за отсутствия необходимых справок. На фоне такой безвыходно ситуации женщина приняла тяжелое решение.

Она попыталась временно отдать своих детей в приют, но там не нашлось мест. В результате криворожанка оставила их под горсоветом. Оттуда их забрали соцслужбы и передали в Центр реабилитации.

Украинцы не смогли сдержать эмоций, обсуждая эту ситуацию в соцсетях.

«Я не понаслышке знаю, что такое двое детей и ты одна. Особенно страшно, когда дети хотят есть. Старшая говорила младшему тихонько: "Миша, не проси у мамы кушать". Она видела какой ужас был на моем лице. При этом я работала», «Жалко, что в нашей стране довели мать до того, что она вынуждена была отдать детей на попечение государства. Стыдно»,» Хоть по честному отдала. Ситуация могла быть хуже», «А почему все на маму? Где отец? Какова его точка зрения на эти события?», «Теперь главное, чтоб выросли достойными людьми. Мать не осуждаю, может реально голодали», «А разве оставить с матерью лучше Вариант? Мать доведена до отчаяния! Ей что морить их голодом? И ведь не помогут а будут пополнять интернат!», - пишут люди.

Напомним, трагедия забрала жизнь матери пятерых детей на трассе Киев-Одесса.

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