В интернациональной семье 24-летней россиянки и 57-летнего турецкого миллионера подрастает 22 ребенка.

Как пишет Daily Mail со своим мужем коренная москвичка Кристина Озтюрк познакомилась Галипом Озтюрком во время отдыха в Грузии. У влюбленных уже подрастали собственные дети. У Кристины - дочка Вика, а у турецкого подданного есть взрослый сын.

Практически сразу после свадьбы, молодожены выяснили, что хотят иметь как можно больше детей. После рождения сына Мустафы в 2020 году и дочери Оливии, пара обратилась за помощью к суррогатным матерям. Поговаривают, что услуга одной суррогатной матери обошлась паре больше чем 9,7 тысячи долларов. При этом всем суррогатным матерям пришлось заплатить более 200 тысяч долларов.

На протяжении последнего года у Галипа и Кристины появилось еще 18 детей. За ними сейчас ухаживает целый штат нянь - 16 человек. Это обходится практически в 100 тысяч долларов в год. А вот на детские памперсы, косметику и прочие необходимы товары для грудничков, как признается сама мама, тратиться более пяти с половиной тысяч в неделю.

Но даже несмотря на то, за детьми ухаживают няни, Кристина постоянно находится рядом и выполняет такие же самые обязанности, как и любая мама. Хотя и признается, что ухаживать за таким количеством детей, оказалось намного труднее, чем она думала.

Сейчас многодетное семейство проживает в трехэтажном особняке в Батуми. Как написала Кристина в своем профиле в Instagram, в планах у нее 105 детей. Но осуществляться ли ее мечты не известно.

По крайней мере сейчас пара не планируется останавливаться. Батумская клиника продолжает подбирать суррогатных матерей для Кристины и Галипа и берет полную ответственность за весь процесс.

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