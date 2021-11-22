Для деяких українців зміниться ціна на газ. Про це поінформував постачальник «останньої надії», функцію якого в нашій країні виконує "Нафтогаз".

Постачальник "останньої надії" (ПОН) – компанія, яка зобов'язана протягом 60 днів постачати газ споживачеві, якщо він залишився без постачальника цього ресурсу. На сьогодні розмір тарифу становить 7,96 гривень, так як Кабмін ввів тимчасове обмеження вартості. До введення обмежень ціна на газ для клієнтів ПОН перевищувала 16 грн за кубометр.

Обмеження ціни діє до 1 грудня, після чого тариф переглянуть, йдеться в повідомленні прес-служби "Нафтогазу".

У компанії підкреслили, що не встановлюють ціну для клієнтів ПОН - вона розраховується щомісяця за спеціальною формулою, розробленою в рамках Порядку проведення конкурсу з визначення ПОН, затвердженого постановою Кабміну.

Зазначимо, в Україні газ побутовим клієнтам постачають понад 50 компаній.

Раніше ми повідомляли, з 1 травня 2022 року в платіжках за газ кубометри використаного газу замінять енергетичними одиницями – кіловат-годинами (згідно європейської моделі).

Цей підхід вважається більш справедливим, тому що в ціні блакитного палива буде автоматично враховуватися його якість: громадяни та організації будуть платити за спожиту енергію, а не за обсяг.

Нагадаємо, українців торкнулося "подвійне" подорожчання перед опалювальним сезоном: вже є дефіцит.

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