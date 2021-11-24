У грудні "Укрзалізниця" запустить новий потяг, який матиме найдовший маршрут.

Згідно з інформацією пресслужби відомства, новий потяг з'єднає Маріуполь та Рахів. Довжина даного маршруту 1806 км та простягається він по 12 областям України. Як зазначили в повідомлення така ж сама відстань між Івано-Франківськом та грецькою столицею Афінами.

Завдяки цьому потягу дістатися до Закарпаття зможуть мешканці майже всіх областей країни. Адже проходитиме поїзд через Запоріжжя. Дніпро, Білу Церкву тощо. Крім того, для зручності подорожуючих передбачені зупинки на таких популярних станціях, як Яремче, Ворохта, Кваси та інші.

В пресслужбі "Укрзалізниці" також зазначили, що вже розпочато продаж квитків на, так звані, "зимові потяги". Новий потяг також входить у цей перелік.

З 12 грудня змінюється розклад руху поїздів, що прямують до гірськолижних курортів. Для зручного перевезення пасажирів "Укрзалізниця" у новому сезоні запустить 19 пар поїздів, а ще 49 пар планують прискорити.

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