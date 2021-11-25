Уряд ухвалив зміни до загального порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2022 році. Причина цьому - карантин.

Так, слідом за графіком ЗНО-2022 Кабмін затвердив нові правила проведення тестування. Про це передає Politeka.net з посиланням на сайт Міністерства освіти України.

Відзначається, що внесені правки дозволять привести документ у відповідність з новими реаліями проведення іспитів в умовах карантину. Також визначено механізм залучення представників закладів до проведення тестування та інших випробувань з використанням організаційно-технологічних процесів ЗНО.



Додамо, записатися на пробне тестування можна буде вже в січні. Перше пробне тестування відбудеться 19 березня з української мови або мови та літератури. З усіх інших предметів - 26 березня.

Пробне ЗНО має допомогти випускникам ознайомитися з системою тестування (бланками відповідей, структурою), щоб на основній сесії зосередитися тільки на виконанні завдань, а також визначити свій рівень знань.

Основне тестування розпочнеться 23 травня і триватиме до 17 червня. Для отримання документа про повну загальну освіту потрібно обов'язково здати чотири предмети: українську мову, математику, історію України або іноземну мову (англійську, іспанську, німецьку або французьку) і четвертий предмет на вибір (історія України, біологія, географія, фізика, хімія, іноземна мова).

Можна здати і більше чотирьох предметів, але безкоштовно тільки п'ять. Вартість послуги в Міносвіти оголосять у січні.

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