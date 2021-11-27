Предстоящая зима в Украине будет сравнительно теплой, что характерно для большей части континентальной Европы, осадков ожидается в пределах нормы.

П прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, зимний сезон 2021-2022 на территории Европы и Украины, в частности, ожидается достаточно мягким. Более тепло в предстоящем сезоне будет в восточной Европе, пише «Обореватель».

Осадки этой зимой будут в пределах нормы. Снега будет с излишком только на севере Европы из-за активной циклонической деятельности.

Кроме того, из-за активной циклонической деятельности в северном полушарии предстоящей зимой возможны температурные колебания, когда сравнительно теплые дни будут сменять холодные, а затем опять наступать морозы.

Также, с вероятностью 40-60% развитие теплой зимы прогнозируют специалисты из Института Земли Колумбийского университета (The Earth Institute, Columbia University).

Что касается погоды в Киеве, то согласно информации портала World Weather, декабрь в Киеве начнется со снегопада, хотя большинство дней месяца пройдут с плюсовой и солнечной погодой. Похолодает во второй декаде месяца, тогда ночью температура воздуха опустится до -4.

В январе в Киеве станет прохладнее, но все равно без сильных заморозков. Ночью температура воздуха будет опускаться до -7, а днем столбики термометров будут расти до +1+2 градусов.

Погода в феврале в Киеве будет солнечной и без резких температурных перепадов. Днем от -3 до + 4 градусов. Ночью ожидается от -7 до -1 градуса.

Напомним, аномальная погода ударит по Украине, дожди и снег ухудшат ситуацию: чего ждать в декабре

Как сообщала Politeka, украинцев ждут морозы до -20: синоптик выдала прогноз, какими будут декабрь и январь

Также Politeka писала, что погода подпортит украинцам настроение, объявлено штормовое предупреждение: появился прогноз