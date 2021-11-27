Погода в Украине на выходных испортится: украинцев ждут дожди и сильный ветер, которые не дадут насладиться прогулками на свежем воздухе.

О том, какой будет суббота, 27 ноября, рассказали синоптики из Укргидрометцентра.

Согласно их прогнозу, в большинстве областей страны в этот день будут идти дожди. Повезет лишь жителям Житомирской, Хмельницкой и Одесской областей, где будет сухо с переменной облачностью.

На западе и юге осадки будут умеренными, а вот в центре и на востоке пройдут более обильные дожди.

Кроме того, пресс-центр ГСЧС предупредил о том, что из-за сильного ветра в субботу объявлено штормовое предупреждение. Ожидается, что ночью и утром порывы ветра достигнут 15-20 м/с, а на высокогорье Карпат – даже до 25-30 м/с.

На севере ночные температуры будут колебаться от +1 до +4 градусов, а дневные – от +5 до +9.

В западных областях ночью столбики термометров покажут от +2 до +5 градусов, а днем – от +4 до +9.

В центральных областях ночью ожидается от +1 до +5 градусов, а днем – от +6 до +11.

На востоке ночью температура опустится до -3…+4 градусов, а днем воздух прогреется до +4…+11.

На юге ночью ожидается от +4 до +9 градусов, а днем – от +11 до +15.

Напомним, снегопад и морозы ударят по Украине, стало известно, когда изменится погода.

Как сообщала Politeka, погодные качели добьют украинцев, зима ненадолго отступит.

Также Politeka писала, что аномальная погода ударит по Украине, дожди и снег ухудшат ситуацию.