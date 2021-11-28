Дожди продолжат заливать Украину в последний день недели, а ночью местами возможны заморозки – синоптики рассказали о том, какой будет погода.

Прогноз на воскресенье, 28 ноября, появился на сайте Укргидрометцентра. Все выходные в Украине идут дожди. В последний день недели обильные осадки сосредоточатся в западных, южных и частично центральных областях. В остальных регионах будет облачно с прояснениями.

В среднем по стране немного похолодает, однако о значительных морозах речи пока не идет.

Так, на севере ночью ожидается от -1 до +2 градусов, а днем – от +6 до +9.

В западных областях ночью столбики термометров опустятся до -1…+4 градусов, а днем воздух прогреется до +5….+9.

В центре ночные температуры будут колебаться от +1 до +6 градусов, а дневные – от +7 до +10.

На востоке ночью ожидается от +3 до +6 градусов, а днем – от +6 до +12.

В южных областях ночью термометры покажут от +3 до +7 градусов, а днем – от +10 до +13.

Кроме того, синоптики предупредили о том, что ночью и утром по всей Украине, за исключением восточных областей, будет наблюдаться туман.

Напомним, синоптики рассказали, какой будет зима в Украине.

Как сообщала Politeka, дожди и сильный ветер испортят украинцам выходные, появился прогноз.

Также Politeka писала, что стало известно, когда по Украине ударят снегопады и морозы.