В Украинском гидрометеорологическом центре сообщили, что уже на следующей неделе в столице Украины ожидается мокрый снег, а температура опустится до 0 °C.

Как пишет Politeka.net, на следующей неделе, 30 ноября, столицу Украины накроет снегопад, пишут на официальном сайте Украинского гидрометеорологического центра. Так, по прогнозам синоптиков 30 ноября в Киеве температура воздуха будет колебаться от 0 до 2 °C днем и ночью. Также ожидается мокрый снег.

Напомним, что впервые в Киеве снег выпал вечером 23 ноября.

Заметим, что на следующей неделе снегопад накроет всю Украину. На Западе ртутный столбик опустится до -3°C. На Севере и в Центре температура воздуха будет колебаться от 0 до 3°C. На Востоке Украины будет немного теплее – термометр покажет от 4 д 7°C. На Юге и территории Автономной Республики Крым воздух прогреется от 1 до 4°C ночью и от 7 до 9°C днем.

Кроме этого ожидаются порывы ветра от 7 до 12 метров в секунду.

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