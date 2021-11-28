На 73-році життя раптово зупинилося серце заслуженого артиста України, соліста Харківської філармонії Миколи Колодочки, який володів рідкісним тембром.

Як пише Politeka.net, заслужений артист України Микола Колодочка народився 1 січня у селі Кунцеве Полтавської області. Закінчив гірничий інститут у Дніпрі та Харківський інститут мистецтв.

72-річний Микола Колодочка володів феноменально низьким чоловічим тембром – басом, та у свій час був солістом Харківського театру опери та балету ім. М. Лисенка, Харківського театру народної музики "Обереги, а з 2001 року викладав у Харківській державній академії культури.

Про смерть співака 27 листопада повідомили на офіційному сайті Харківської філармонії, де Микола Колодочка був солістом.

"Микола Іванович Колодочка багато років працював солістом Харківської філармонії. Брав участь в багатьох різноманітних програмах. Прекрасний бас, чуйна та доброзичлива людина, улюбленець маленьких слухачів в ролі Діда Мороза. Був викладачем дисципліни "Основи вокального виконавства". Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким, світла пам’ять", - написали на сайті філармонії.

Про причини смерті Миколи Колодочки поки нічого не відомо.

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