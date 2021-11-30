Американська актриса Арлін Дал померла у віці 96 років в Нью-Йорку. Її по праву вважають однією з перших красунь Голлівуду в 50-х.
Арлін Дал не стало 29 листопада. Про трагедію повідомив її син Лоренцо Ламас у соцмережі Фейсбук.
"Мама померла сьогодні вранці в Нью-Йорку. Вона зробила найбільш позитивний вплив на моє життя. Я буду пам'ятати її сміх, її радість, її гідність... Ніколи ні про кого вона поганого слова не сказала. Її здатність прощати іноді позбавляла мене дару мови. Вона дійсно була силою природи - в моєму дорослому житті я все більше спирався на неї, як на свого порадника і людини, що любила життя і жила на повну котушку. Люблю тебе, мамо, назавжди ♥️ #ArleneDahl #Moviestar #legend #mom #RIP", - йдеться в пості.
Зазначимо, Арлін Дал після школи працювала моделлю, а також брала участь у театральних постановках. Її кінодебют відбувся в 1947 році в музичному фільмі "Моя дика ірландська троянда". Славу Арлін Дал принесли ролі у фільмах "Відтінок червоного", "Фортуна — це жінка", "Подорож до центру Землі".
Крім зйомок в кіно і на телебаченні, в 1952 році Дал почала вести колонку про красу. Вона керувала власною компанією з продажу косметики та нижньої білизни, а також писала книги з краси та астрології.
До речі, син Арлін Дал Лоренцо Ламас пішов по її стопах і теж став актором.
Шанувальники співчувають рідним і близьким акторки, згадуючи, якою вона була:
"О ні..."
"Чудова жінка, яку я одного разу мав честь зустріти в Нью-Йорку"
"Хай спочиває вона з миром"
"Спасибі за хороші спогади, Арлін"
"Прекрасна актриса і така красуня. Rip"
"Молитви за її сім'ю і друзів"
"У 96 років, у неї був хороший пробіг. Спочивай з миром, Арлін!"
"Вона була чудова, але прожила дуже довге і повноцінне життя"
"Вона трималася на екрані так впевнено і граціозно"
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