"Трималася на екрані так впевнено і граціозно"

Американська актриса Арлін Дал померла у віці 96 років в Нью-Йорку. Її по праву вважають однією з перших красунь Голлівуду в 50-х.

Арлін Дал не стало 29 листопада. Про трагедію повідомив її син Лоренцо Ламас у соцмережі Фейсбук.

"Мама померла сьогодні вранці в Нью-Йорку. Вона зробила найбільш позитивний вплив на моє життя. Я буду пам'ятати її сміх, її радість, її гідність... Ніколи ні про кого вона поганого слова не сказала. Її здатність прощати іноді позбавляла мене дару мови. Вона дійсно була силою природи - в моєму дорослому житті я все більше спирався на неї, як на свого порадника і людини, що любила життя і жила на повну котушку. Люблю тебе, мамо, назавжди ♥️ #ArleneDahl #Moviestar #legend #mom #RIP", - йдеться в пості.

Зазначимо, Арлін Дал після школи працювала моделлю, а також брала участь у театральних постановках. Її кінодебют відбувся в 1947 році в музичному фільмі "Моя дика ірландська троянда". Славу Арлін Дал принесли ролі у фільмах "Відтінок червоного", "Фортуна — це жінка", "Подорож до центру Землі".

So very sad to hear the news about Arlene Dahl, one of the most beautiful actresses ever. She has died at the age of 96. Rest in perfect peace.



Prayers for her family and friends. #ArleneDahl pic.twitter.com/6H4tlHmFq8 — ✨ Hollywood Yesterday ✨ (@HollywoodYeste1) November 29, 2021

Крім зйомок в кіно і на телебаченні, в 1952 році Дал почала вести колонку про красу. Вона керувала власною компанією з продажу косметики та нижньої білизни, а також писала книги з краси та астрології.

До речі, син Арлін Дал Лоренцо Ламас пішов по її стопах і теж став актором.

Шанувальники співчувають рідним і близьким акторки, згадуючи, якою вона була:

"О ні..."

"Чудова жінка, яку я одного разу мав честь зустріти в Нью-Йорку"

"Хай спочиває вона з миром"

"Спасибі за хороші спогади, Арлін"

"Прекрасна актриса і така красуня. Rip"

"Молитви за її сім'ю і друзів"

"У 96 років, у неї був хороший пробіг. Спочивай з миром, Арлін!"

"Вона була чудова, але прожила дуже довге і повноцінне життя"

"Вона трималася на екрані так впевнено і граціозно"

Arlene Dahl photographed by Milton Greene, 1953 pic.twitter.com/6d9P32URUp — asta (@anxiousgreg) November 16, 2021

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