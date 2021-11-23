Была одной из лучших...

Умерла 22 ноября Ася Султанова, известный советский и азербайджанский композитор - автор песен Бедроса Киркорова и Муслима Магомаева на 99-м году жизни.

О ее смерти сообщил на Facebook певец Гасым Халилов, который назвал ее "прекрасным человеком".

"Не стало прекрасного человека, одного из Корифеев музыки, члена Союза композиторов России, заслуженного деятеля искусств Азербайджана, композитора Аси Султановой", - написал он, далее поделившись теплыми воспоминаниями о ней.

Ася Бахиш-кызы Султанова родилась 16 октября 1923 года в Баку в семье геолога и преподавателя английского языка. С 1942 по 1944 год училась на теоретико-композиторском факультете Азербайджанской консерватории, затем перешла в Московскую консерваторию. Далее жила и работала в Москве.

В 1963 году Султанова познакомилась со всемирно известным композитором и певцом Муслимом Магомаевым. Ими было создано много совместных композиций.

Написала она музыку к фильмам "Письма с БАМа", "Парторг", "Молодые хозяева страны", "Максималисты", "Ветры Востока", "Право на жизнь", "Старт в великое будущее", "Хлеб и соль", "История моей любви" и другим.

Напомним, что cемья американской актрисы Линды Карлсон (Linda Carlson) сообщила о ее смерти.

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