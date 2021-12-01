Національний банк України випустив нові монети номіналом десять і п'ять гривень, які вводяться в обіг 1 і 9 грудня відповідно.

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на прес-службу НБУ.

Так, символу 2022 року Тигру присвятили моненту номіналом п'ять гривень.

На аверсі монети розміщено: малий Державний Герб України, праворуч від якого напис півколом УКРАЇНА; на дзеркальному тлі колі зображено 12 символів східного календаря, у центрі кола – стилізоване годинник зі стрілками, які вказують на тигра – символ року, під стрілкою – 2022; унизу ліворуч півколом напис 5 ГРИВЕНЬ; на матовому тлі зображені стилізовані під українську витинанку символи кожної пори року: сніжинка (угорі), квітка (праворуч), ягода (внизу), листок (зліва); логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України (ліворуч від символу кролика).

На реверсі монети зображено стилізований символ східного календаря 2022 року-тигра, якого оточують по колу стилізовані символи, властиві кожній пори року: сніжинки , квітки, плоди, гілки.

Всього таких монет виготовлено 30 тисяч.

Крім того, 1 грудня в Національному банку України відбулася презентація низки пам'ятних монет, присвячених 30-річчю Збройних Сил України:

"Збройні Сили України" - дата введення в обіг 01 грудня 2021 року.

"Сухопутні війська Збройних сил України" - дата введення в обіг 1 грудня 2021 року.

"Десантно-штурмові війська Збройних Сил України" - введена в обіг 11 листопада 2021 року.

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