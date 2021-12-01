Национальный банк Украины выпустил новые монеты номиналом десять и пять гривен, которые вводятся в обращение 1 и 9 декабря соответсвенно.

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Так, символу 2022 году Тигру посвятили моненту номиналом пять гривен.

На аверсе монеты размещено: малый Государственный Герб Украины, справа от которого надпись полукругом УКРАИНА; на зеркальном фоне по кругу изображены 12 символов восточного календаря, в центре круга – стилизованные часы со стрелкой, указывающие на тигра – символ года, под стрелкой – 2022; внизу слева надпись полукругом 5 ГРИВЕН; на матовом фоне изображены стилизованные под украинскую витинанку символы каждого времени года: снежинка (вверху), цветок (справа), ягода (внизу), листок (слева); логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины (слева от символа кролика).

На реверсе монеты изображен стилизованный символ восточного календаря 2022 года – тигра, которого окружают по кругу стилизованные символы, присущие каждому времени года: снежинки , цветки, плоды, ветки.

Всего таких монет изготовлено 30 тысяч.

Кроме того, 1 декабря в Национальном банке Украины состоялась презентация ряда памятных монет, посвященных 30-летию Вооруженных Сил Украины:

"Вооруженные Силы Украины" - дата введения в обращение 1 декабря 2021 года.

"Сухопутные войска Вооруженных сил Украины" – дата введения в обращение 1 декабря 2021 года.

«Десантно-штурмовые войска Вооруженных Сил Украины» – введена в обращение 11 ноября 2021 года.

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