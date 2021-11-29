В Украине с декабря 2022 года вырастет минимальный и максимальный размер единого соцвзноса с зарплат, а Единый налог увеличится с 1 января 2022 года.

Об этом говорится в ст. 7 закона о государственном бюджете.

Связано это с ростом минимальной зарплаты, которая с 1 декабря составит 6500 гривен в месяц.

В частности, минимальный размер ЕСВ уже с 1 декабря составит 1430 грн (6500 х 22%). Соответственно изменится и максимальная сумма страхового взноса и составит со следующего месяца 21 450 гривен. То есть, максимальная величина базы начисления ЕСВ будет 97 500 гривен - 15 размеров минимальной заработной платы.

Согласно госбюджету на 2022 год, предприниматели первой группы с 1 января 2022 года будут платить Единый налог в размере 248 гривен в месяц. Для предпринимателей второй группы Единый налог достигнет 1300 гривен в месяц, а для предпринимателей третьей группы ставка Единого налога будет равна 5% от дохода или 3% от дохода +НДС.

Кроме того, с 1 января 2022 года все физлица-предприниматели, кроме тех, кто находится на первой группе единого налога (нет нанятых сотрудников и до 1 млн грн выручки), должны будут установить регистраторы расчетных операций.

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