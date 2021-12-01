В списке больше всего представителей Львова и Киева

Денежное вознаграждение присуждается для того, чтобы поддержать лучших участников ЗНО, а также стимулировать учеников к получению высокого уровня знаний в школах.

Об этом говорится в постановлении о присуждении ежегодной Премии Верховной Рады.

Согласно постановлению, эту премию получают 30 человек. Размер премии - 100 тысяч гривен каждому.

Денежное вознаграждение получат те, кто набрали большее количество баллов по четырем и более учебным предметам, вошли в перечень тридцати человек с наивысшей общей суммой четырех результатов и зачислены в текущем году в заведение высшего образования в Украине и подписали контракт на обучение.

При этом получат деньги в этом году те, кто набрал не менее 790 баллов. Среди претендентов на премию есть одна особа, которая набрала 200 баллов по трем предметам.

В списке больше всего представителей Львова (8) и Киева (5). Половина из списка решила учиться не в родных городах, а в университетах других городов, в частности, в КНУ им. Т. Г. Шевченко в Киеве.

Напомним, ЗНО-2022: график проведения, список обязательных тестов и премии за самые высокие баллы.

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