В части украинских областей в воскресенье ночью и днем продолжит снежить, из-за чего на дорогах возникнет гололедица, сообщается в свежем прогнозе синоптиков.
О том, какой будет погода в Украине 5 декабря, рассказали синоптики Укргидрометцентра.
Согласно их прогнозу, в ночь на воскресенье мокрый снег пройдет на юго-востоке страны, а днем небольшой снег с дождем ожидается уже на западе. Из-за осадков в этих областях местами возможен гололед, который будет затруднять движение на дорогах.
В остальных регионах осадков не ожидается.
Ночью во многих областях температура опустится ниже нуля. Днем на северо-западе также возможны минусы, однако на остальной территории страны особого похолодания не ожидается.
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Так, в северо-западных областях ночные температуры будут колебаться от -7 до -2 градусов, а дневные – от -1 до +3.
В центральных областях ночью столбики термометров опустятся до -6…-2 градусов, а днем покажут от 0 до +4.
На востоке ночью ожидается от -4 до +1 градуса, а днем – от +2 до +6.
В южных областях будет теплее всего: от -5 до +2 градусов ночью, и от +4 до +8 днем.
Напомним, снежные бури в Украине, спасатели сделали срочное заявление.
Как сообщала Politeka, морозы и дожди разорвут Украину напополам, погода резко ухудшится.
Также Politeka писала, что Украину накроют снегопады и штормовой ветер, где будет хуже всего.