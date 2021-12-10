Погода в Україні обрадує несподіваним потеплінням в половині областей, в той час як другу частину країни засипле мокрим снігом і доб'є заморозками.

Як пише Politeka.net, у п'ятницю, 10 грудня, погода остаточно злетить з котушок. У східних і південних регіонах сильно потеплішає, а в західних областях очікується мокрий сніг.

На Півдні в п'ятницю буде суха погода, а температура підніметься до 12-14 градусів. Вночі - опуститься до 4-6 градусів. На Сході буде трохи прохолодніше, але так само комфортно. Вдень очікується 5-8 градусів. Такий же температурний режим 10 грудня буде в центральних регіонах.

А ось Західна Україна в п'ятницю страждатиме від негоди. У всіх західних регіонах очікується мокрий сніг і похолодання. Вдень температура там опуститься до 0-4 градусів, а вночі похолодає до -1..-3 градусів.

Відзначимо, що вже в суботу дощі плавно перемістяться в центральні регіони, але температура залишиться колишньою. Правда, вже в неділю стовпчики термометра знову поповзуть вниз у всіх областях.

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