За прогнозами синоптиків Українського гідрометеорологічного центру, на Півдні України очікується різке потепління, повітря прогріється до 14 °C.

Як пише Politeka.net, завтра, 10 грудня, на Півдні України синоптики прогнозують різке потепління. За даними Українського гідрометеорологічного центру, найтепліше буде на Кримському півострові: температура повітря вночі коливатиметься від 3 до 5°C, а вдень ртутний стовпчик може піднятися аж до 14°C. На Півдні України, зокрема в Одесі, Миколаєві та Херсоні, температура повітря вночі не опуститься нижче 5°C, а вдень коливатиметься від 11 до 13°C.

Опадів не очікується.

У Центрі та на Сході також без опадів, температура повітря вночі коливатиметься від 3 до 5°C, а вдень – від 6 до 8°C. На Півночі прогнозують заморозки до -1°C уночі та 8°C вдень.

Найхолодніше буде на Заході України, де ртутний стовпчик уночі може опуститися до -3°C, а вдень повітря прогріється лише до 3°C. Зауважимо, що сьогодні, 9 грудня, температура уночі опустилася до -10 °C у Західних областях.

Нагадаємо, що кілька днів постпіль у Києві йшов мокрий сніг із дощем, температура повітря уночі опускалася до -3°C.

За прогнозами синоптиків, Новий Рік кияни можуть зустріти зі снігом. Так, тепмература повітря удень опуститься до -3°C, а вночі до -5°C. До ранку можливий сніг. На початку січня 2022 року синоптики прогнозують мороз та сніг.

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Нагадаємо, що погода на Новий Рік 2022 у Дніпрі: синоптики розповіли, чого очікувати.

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