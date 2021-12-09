За прогнозами синоптиків Українського гідрометеорологічного центру, на Півдні України очікується різке потепління, повітря прогріється до 14 °C.
Як пише Politeka.net, завтра, 10 грудня, на Півдні України синоптики прогнозують різке потепління. За даними Українського гідрометеорологічного центру, найтепліше буде на Кримському півострові: температура повітря вночі коливатиметься від 3 до 5°C, а вдень ртутний стовпчик може піднятися аж до 14°C. На Півдні України, зокрема в Одесі, Миколаєві та Херсоні, температура повітря вночі не опуститься нижче 5°C, а вдень коливатиметься від 11 до 13°C.
Опадів не очікується.
У Центрі та на Сході також без опадів, температура повітря вночі коливатиметься від 3 до 5°C, а вдень – від 6 до 8°C. На Півночі прогнозують заморозки до -1°C уночі та 8°C вдень.
Алла Пугачова бовтнула, чи збирається ще заміж після Галкіна: "Є чим пишатися"
Ведучий "Маски" Остапчук публічно зачепив Монатіка, Тіну Кароль та інших зірок шоу-бізнесу: "Пішов звідси"
Надя Дорофєєва повторила відомий образ Анджеліни Джолі, вразивши Дантеса: "Це хто така?"
Притула, Кот і Мішина різко обірвали виступ учасника "Україна має талант": "Ми не готові слухати..."
Учасниця шоу "Маска" знепритомніла перед виходом на сцену: "Всі сміялися, окрім..."
Найхолодніше буде на Заході України, де ртутний стовпчик уночі може опуститися до -3°C, а вдень повітря прогріється лише до 3°C. Зауважимо, що сьогодні, 9 грудня, температура уночі опустилася до -10 °C у Західних областях.
Нагадаємо, що кілька днів постпіль у Києві йшов мокрий сніг із дощем, температура повітря уночі опускалася до -3°C.
За прогнозами синоптиків, Новий Рік кияни можуть зустріти зі снігом. Так, тепмература повітря удень опуститься до -3°C, а вночі до -5°C. До ранку можливий сніг. На початку січня 2022 року синоптики прогнозують мороз та сніг.
Рaніше Politeka писала, що циклон змінить погоду: не тільки дощі випробують Одесу на міцність.
Нагадаємо, що погода на Новий Рік 2022 у Дніпрі: синоптики розповіли, чого очікувати.
A ще Politeka повідомляла, що погода на Новий Рік 2022 в Одесі: синоптики порадували прогнозом.