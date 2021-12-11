Погода готує нові сюрпризи для українців, обіцяючи ожеледицю і туман вже на цих вихідних.
Як пише Politeka.net, 11 грудня в Україні буде вночі від -1 у західних областях, до +11 у південних областях. Мінлива хмарність буде практично по всіх областях крім центральних, де будуть дощі протягом дня і ночі. Найтепліше вдень буде в Одесі, Херсоні, Криму та Миколаєві, де температура буде від 10 до 13 градусів. У той час як в західних областях очікується тільки 2-4 градуси тепла. Про це повідомляє Український Гідрометцентр у себе на офіційному сайті.
Також відомо, що у Львівській, Волинській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Чернівецькій, Івано-Франківській та закарпатських областях оголошено попередження про ожеледицю та туман.
Гастролююча по Росії Loboda несподівано отримала українську нагороду: "Всі аж повистрибували"
У Харкові трамвай з пасажирами зійшов з рейок: кадри з місця НП
Олімпійська чемпіонка Мерлені прийшла на "Україна має талант" і показала, ким стала у своєму новому житті: Мішина і Притула ахнули
"Україна має талант": хлопець з рідкісним даром змусив Притулу і Єфросініну здригнутися від жаху
Новий суддя на "Майстер Шеф", Хіменес-Браво розкрив інтригу: "Вона ще суворіше, ніж я"
А в Києві та Київській області обіцяють 11 грудня від 4 до 8 градусів тепла, а вдень від 5 до 9. Вдень і вночі є висока ймовірність дощу як у столиці, так і області.
Нагадаємо, в Україну мчить потепління: синоптики розповіли про погоду на вихідних
Також Politeka писала, що Одесу з новою силою накриє негодою: що піднесе грудень на вихідних
А ще Politeka повідомляла, що шторм "Ілля" мчить до Одеси: коли чекати погодного удару