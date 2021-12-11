Погода готує нові сюрпризи для українців, обіцяючи ожеледицю і туман вже на цих вихідних.

Як пише Politeka.net, 11 грудня в Україні буде вночі від -1 у західних областях, до +11 у південних областях. Мінлива хмарність буде практично по всіх областях крім центральних, де будуть дощі протягом дня і ночі. Найтепліше вдень буде в Одесі, Херсоні, Криму та Миколаєві, де температура буде від 10 до 13 градусів. У той час як в західних областях очікується тільки 2-4 градуси тепла. Про це повідомляє Український Гідрометцентр у себе на офіційному сайті.

Також відомо, що у Львівській, Волинській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Чернівецькій, Івано-Франківській та закарпатських областях оголошено попередження про ожеледицю та туман.

А в Києві та Київській області обіцяють 11 грудня від 4 до 8 градусів тепла, а вдень від 5 до 9. Вдень і вночі є висока ймовірність дощу як у столиці, так і області.

Нагадаємо, в Україну мчить потепління: синоптики розповіли про погоду на вихідних

Також Politeka писала, що Одесу з новою силою накриє негодою: що піднесе грудень на вихідних

А ще Politeka повідомляла, що шторм "Ілля" мчить до Одеси: коли чекати погодного удару



