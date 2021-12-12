Екс-нардеп Тетяна Чорновол повідомила про трагічну смерть свого батька Миколи, який помер під час відпочинку в Єгипті за незрозумілих обставин.

Як передає Politeka.net, про трагедію Чорновол повідомила у себе в соціальних мережах. За її словами, батько помер під час відпочинку в Єгипті. Причину смерті так і не вдалося з'ясувати.

Як розповіла екс-нардеп, батьки відпочивали на пляжі, плавали в морі і дивилися на риб. Раптово з її 66-річним батьком щось сталося. Він поплив до берега, де знепритомнів.

"Мама побачила, що не дихає, але пливе. На мілководді став - і відключився", - пояснила Чорновол.

Лікарі намагалися врятувати чоловіка, але їх спроби не увінчалися успіхом. За життя українця медики боролися кілька днів. За словами екс-нардепа, її батько був здоровим, ніколи не хворів і не скаржився на стан здоров'я.

Чорновол додала, що її батько за життя був справжнім патріотом України і попросила всіх запам'ятати його таким.

Нагадаємо, що не стало культового музиканта і експериментатора: що відомо про смерть зірки.

А ще Politeka писала, що померла автор культового роману "Інтерв'ю з вампіром": "Розривається серце".

Також Politeka повідомляла, що тіло відомої співачки знайдено без ознак життя:"вона так рано пішла".