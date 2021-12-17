Як пише Politeka.net, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у п'ятницю, 17 грудня, виступив з
Прем'єр-міністр нагадав, що минулого року середній розмір таких виплат становив 1770 гривень. Шмигаль зазначив, що цього року виплати сягатимуть 2 тис.гривень, а іноді і вище.
Як відомо, з травня 2021 року субсидії в Україні виплачують готівкою. Восени з'явилася можливість оформити субсидію через додаток електронних послуг «Дія».
Додамо, що правила видачі субсидії посилили, тому в деяких випадках доведеться повернути отримані виплати. Наприклад, якщо одержувачі субсидії не повідомлять про працевлаштування когось із сім'ї або купівлю нерухомості.
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Нагадаємо, що у Мінфіні озвучили плани про підвищення штрафів і повернення боргів без суду.
А ще Politeka писала, що з кожним роком фінансування соціальної сфери скорочується.
Також Politeka повідомляла, що українцям загрожують нові податки: за що доведеться платити.