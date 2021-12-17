В уряді готуються збільшити середній розмір субсидії під час опалювального сезону – такі плани озвучив глава уряду під час виступу в Раді.

Як пише Politeka.net, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у п'ятницю, 17 грудня, виступив з доповіддю у Верховній Раді. За словами чиновника, середній розмір допомоги від держави в опалювальному сезоні 2021-2022 року зросте до 2 тис.гривень.

Прем'єр-міністр нагадав, що минулого року середній розмір таких виплат становив 1770 гривень. Шмигаль зазначив, що цього року виплати сягатимуть 2 тис.гривень, а іноді і вище.

Як відомо, з травня 2021 року субсидії в Україні виплачують готівкою. Восени з'явилася можливість оформити субсидію через додаток електронних послуг «Дія».

Додамо, що правила видачі субсидії посилили, тому в деяких випадках доведеться повернути отримані виплати. Наприклад, якщо одержувачі субсидії не повідомлять про працевлаштування когось із сім'ї або купівлю нерухомості.

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