Как пишет Politeka.net, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в пятницу, 17 декабря, выступил с
Премьер-министр напомнил, что в прошлом году средний размер таких выплат составлял 1770 гривен. Шмыгаль отметил, что в этом году выплаты будут достигать 2 тыс. гривен, а иногда и выше.
Как известно, с мая 2021 года субсидии в Украине выплачивают наличными. Осенью появилась возможность оформить субсидию через приложение электронных услуг «Дия».
Добавим, что правила выдачи субсидии ужесточили, поэтому в некоторых случаях придется вернуть полученные выплаты. Например, если получатели субсидии не сообщат о трудоустройстве кого-то из семьи или покупке недвижимости.
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Напомним, что в Минфине озвучили планы о повышении штрафов и возврате долгов без суда.
А еще Politeka писала, что с каждым годом финансирование социальной сферы сокращается.
Также Politeka сообщала, что украинцам грозят новые налоги: за что придется платить.