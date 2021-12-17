В правительстве готовятся увеличить средний размер субсидии во время отопительного сезона – такие планы озвучил глава правительства во время выступления в Раде.

Как пишет Politeka.net, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в пятницу, 17 декабря, выступил с докладом в Верховной Раде. По словам чиновника, средний размер помощи от государства в отопительном сезоне 2021−2022 года вырастет до 2 тыс. гривен.

Премьер-министр напомнил, что в прошлом году средний размер таких выплат составлял 1770 гривен. Шмыгаль отметил, что в этом году выплаты будут достигать 2 тыс. гривен, а иногда и выше.

Как известно, с мая 2021 года субсидии в Украине выплачивают наличными. Осенью появилась возможность оформить субсидию через приложение электронных услуг «Дия».

Добавим, что правила выдачи субсидии ужесточили, поэтому в некоторых случаях придется вернуть полученные выплаты. Например, если получатели субсидии не сообщат о трудоустройстве кого-то из семьи или покупке недвижимости.

Напомним, что в Минфине озвучили планы о повышении штрафов и возврате долгов без суда.

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