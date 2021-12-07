В Україні взялися розробляти механізм стягнення комунальних боргів з сімей на вимогу МВФ, так як система, яка діє зараз, неефективна.

В країні збираються збільшити штрафи за несплату комуналки і спростити судове провадження. Посилення покарання для боржників стало одним зі структурних маяків програми Міжнародного валютного фонду, йдеться в документі, опублікованому на сайті Мінфіну.

Уточнюється, що в даний час розробляються відповідні інструменти для підприємств теплокомуненерго, щоб забезпечити стягнення платежів від домогосподарств. Зокрема так, щоб не звертатися до суду, бо це заощадить час.

Зараз в Україні розмір пені за борги по комунальних послугах складає всього 0,01% за кожен день. Таким чином, за рік можна отримати штраф у розмірі всього 3,6% від суми боргу. Крім того, боржники можуть повернути собі субсидію, просто реструктуризувавши заборгованість.

У той же час в розвинених країнах ЄС боржникам не просто відключають комунальні послуги, але відразу нараховують високі штрафи. Такі жорсткі норми повинні краще дисциплінувати щодо оплати комунальних послуг.

Додамо, в "Київтеплоенерго" почали застосовувати штрафи в розмірі 3% річних і нараховувати інфляційні втрати до хронічних боржників за теплову енергію з літа 2021 року. Застосування санкцій скасовується при підписанні боржником угоди щодо реструктуризації боргу. Відзначається, що тільки такі заходи дозволили підприємству накопичити кошти для стабільного проходження нинішнього опалювального сезону.



Нагадаємо, що жорсткі штрафи обрушилися на українців, з майном доведеться розлучитися.

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