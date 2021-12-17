У Міністерстві охорони здоров'я затвердили наказ, яким розширили перелік професій, представники яких зобов'язані вакцинуватися від коронавірусу.

Як пише Politeka.net, наказ оприлюднили на сайті МОЗ. У відомстві розширили список співробітників, які повинні будуть зробити щеплення. В іншому випадку їх не допустять до роботи. Жорсткі вимоги були введені, щоб стримати поширення коронавірусу.

Тепер обов'язковій вакцинації підлягають співробітники органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та адміністрацій, працівники освітньої сфери, включаючи вузи та заклади дошкільної освіти, співробітники сфери охорони здоров'я, а також різних комунальних підприємств і організацій.

Глава МОЗ Віктор Ляшко підкреслив, що вакцинація необхідна, тому що співробітники цих установ взаємодіють з великою кількістю людей. Ризик поширення інфекції в цьому випадку дуже високий. Він додав, що 9 з 10 госпіталізованих з коронавірусом – не робили щеплення.

Зазначимо, що наказ набуде чинності через місяць після публікації.

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