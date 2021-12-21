В Україну у вівторок, 21 грудня, прийде істотне похолодання, метеорологи попередили про небезпеку.

Як пише Politeka.net, на офіційному сайті Українського гідрометеорологічного центру повідомили, що завтра, 21 грудня, погода в Україні буде морозною зі снігопадами і сильною ожеледицею на дорогах.

У зв'язку з ожеледицею оголошено перший рівень небезпеки (жовтий).

У вівторок, 21 грудня, в Україні суттєво похолодає. Вночі очікуються морози до -12 градусів, а вдень по всій країні стовпчики термометрів покажуть від -1 до -8 градусів. Найхолодніше буде в західних і північних областях.

Також по всій території країни очікується сніг.

У зв'язку зі снігопадами та хуртовинами, в горах Івано-Франківської, Львівської областей та на високогір'ї Закарпатської області втримається значна сніговладна небезпека (3 рівень).

Погода в Києві не буде істотно відрізнятися від загальної картини. У ніч з 20 на 21 грудня в столицю прийде істотне похолодання. Температура повітря опуститься до-9-11 градусів Цельсія, на дорогах очікується ожеледь. Також метеорологи прогнозують невеликий сніг.

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